قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس.. تعرف عليها

تعد الزكاة فريضة على عموم المسلمين ويجب عليهم أدائها، وزكاة الفطر فرض باتفاق جمهور الفقهاء، ويبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في تونس عن قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس، بالتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.

قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي، قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس، حيث أوضحت دار الإفتاء التونسية أن تقدير زكاة الفطر لهذا العام 2000 مليم للعام الهجري 1444، وهو ما يعادل النصاب.

مقدار زكاة الفطر 2023 تونس

وأضافت دار الإفتاء التونسية على موقعها الإلكتروني، أنَّ قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس، ألفي مليم، التي تعادل صاع من القمح أو الحبوب كمقدار، وهو ما يعرف بالنصاب.

توقيت زكاة الفطر في تونس 1444

فيما يمكن للأفراد الراغبين بإخراج قيمة زكاة الفطر 2023 في تونس، سواء في شكل مال أو طعام من أجل التيسير عليه، فعليه إخراجها وجوبا بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد.

مقدار زكاة الفطر نقداً

ووفقا لكل بلد عربي أو إسلامي يمكن لقاطنيه إخراج قيمة زكاة الفطر 2023 نقدا، وفي تونس تعادل ألفي مليم، ويمكن إخراجها بعد صلاة العيد ولكن كصدقة وليس كزكاة ولا تسقط في حقه وتبقى عالقة بذمة الفرد حتى يؤديها.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

ويبلغ مقدار زكاة الفطر 2023 في تونس بالكيلو صاع من القمح أو الحبوب، وأجاز المالكية إخراجها قبل يوم لعيد الفطر أو يومين أو ثلاثة أيام عند المالكية، وكذلك أجاز الشافعيّة والأحناف إخراجها قبل ذلك.