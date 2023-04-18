قيمة زكاة الفطر 2023 في الجزائر.. 7 فئات تستحقها

قيمة زكاة الفطر 2023 في الجزائر وأحكامها ومقدارها وكيفية إخراجها، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين المقيمين في الدولة العربية الشقيقة، خاصة وأنه تفصلنا عن عيد الفطر المبارك أيام قليلة وهو ما يعني أن آخر موعد لإخراجها على بعد أيام قليلة.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» لقرائها في الوطن العربي، قيمة زكاة الفطر 2023 في الجزائر وشروطها وأحكامها وكيفية إخراجها، وفق ما ذكر بموقع وكالة الأنبا الجزائرية، وذلك ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، وجاءت كالآتي:

قيمة زكاة الفطر 2023 في الجزائر

وحددت وزارة الشؤون الدينية بالجزائر في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالدولة العربية الشقيقة، أن قيمة زكاة الفطر 2023 في الجزائر للفرد الواحد للعام الجاري تقدر بنحو 120 دينارا جزائريا، وهو ما يعادل 0.88 دولار أميركي.

مقدار زكاة الفطر 2023 الجزائر

ويتم حساب زكاة عيد الفطر المبارك في الجزائر، شرعًا من الحبوب من غالب قوت البلد، وهو ما يعادل سعر 2 كيلوجرام من السميد «نوع من الدقيق»، وهو ما يعادل 120 دينارا جزائريا، ويمكن للمسلم أن يزيد بقدر إمكانياته المادية.

زكاة الفطر في الجزائر 1444

ويفضل الكثير من الجزائريين إخراج زكاة الفطر المبارك نقدًا، إذ يكون بإمكان المستحقين شراء احتياجاتهم الأساسية وفق رغباتهم الشخصية، ما يجعلهم يشعرون ببهجة عيد الفطر المبارك.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

ويتجدد الجدل في الجزائر حول ما إذا كان يتم دفع مقدار زكاة الفطر بالكيلو أم نقدي، إذ اختلف البعض حول نوع الحبوب التي يتم احتساب الزكاة على أساسها ففيما تعتمد الدولة السميد، يرى بعض المقيمين أن الزكاة تخرج من قوت البلد وفي هذه الحالة يعتبر البعض الكسكسي هو المقياس، ومتوسط سعر الكيلو منه 150 دينارا جزائريا.

مقدار زكاة الفطر نقدا

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية طالبت بإخراج مقدار زكاة الفطر نقدا بالتنسيق مع أئمة المساجد والتعاون مع لجان صناديق الزكاة بالمساجد عبر التراب الوطني، وذلك حتى يتم تجميعها وصرفها لمستحقيها في الفترات الشرعية التي بدأت في الجزائر من منتصف شهر رمضان المبارك، وتستمر حتى قبيل عيد الفطر المبارك بيوم أو اثنين على حد أقصى.

وأكدت الوزارة في بيانها أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة مهما كان عمره ومهما كانت حالته المادية، ويخرجها رب الأسرة عن الزوجة أو الأولاد، ويتم صرفها للفئات المستحقة التي حددها الشرع الإسلامي.

وعن الفئات التي تستحق زكاة عيد الفطر المبارك، فهي 7 حالات، بداية من الشخص الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ولا يمكن أن يعول أسرته، ثم يأتي المسكين وهو الشخص الذي لديه مصدر دخل لكنه لا يكفي أسرته أو عائلته، بمعنى أنه يحتاج لإنفاق 10 جنيهات يوميًا لكن دخله يتيح له 7 فقط.

والقائم على توزيع زكاة المسلمين، لأنه يعتبر من العاملين ولا يتاح له العمل في مجال آخر، والمؤلفة قلوبهم، وهم من آمنوا حديثًا، والأموال التي تدفع لفك الرقاب أو تخليص العبيد وهذه الفئة منعدمة في هذا الزمان، ثم يأتي من هو في سبيل الله والذي خرج مدافعا عن وطنه وأرضه وعرضه ولا يوجد لديه مصدر دخل.

وهناك الغارمين وهم من تراكمت عليهم الديون وحان موعد استحقاقها ولا يستطيعون سدادها، ثم ابن السبيل وهو الشخص المسافر الذي انقطع عن أهله وبلده ولا يملك مالا أو قوت يومه، ويجوز إعطاء الزكاة لهذه الفئة حتى وإن كان غنيًا في بلده.