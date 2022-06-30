رئيس حي المناخ: تطوير شامل لشارع 23 ديسمبر بمدخل مدينة بورسعيد

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، إن شارع 23 ديسمبر يبلغ طوله 3 كيلو مترات تقريبًا، لافتًا إلى أنه يمر بأحياء المناخ والزهور والضواحي.

اهتمام محافظ بورسعيد بتطوير شارع 23 ديسمبر تطويرا شاملا

وأضاف بكري في حوار في تقرير مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك اهتمام من محافظ بورسعيد اللواء عادل غضبان بتطوير شارع 23 ديسمبر تطوير شامل نظرًا لأهمية موقعه، حيث يستقبل الشارع الزائرين لمحافظة بورسعيد من محور 30 يونيو.

تفاصيل تطوير شارع 23 ديسمبر بمدينة بورسعيد

وأوضح رئيس حي المناخ أن تطوير شارع 23 ديسمبر لا يقتصر على أعمال الرصف فقط بل يمتد لتطوير البنية التحتية والصرف الصحي وتطوير المرافق كافة، فضلًا عن تطوير الوحدات السكنية المطلة على شارع 23 ديسمبر من خلال بعض أعمال الترميم والدهانات.

تطوير جمالي إضافة إلى تطوير البنية التحتية

ولفت بكري إلى توسعة الشارع عن طريق فتح جميع الشوارع الجانبية وانضمامها لشارع 23 ديسمبر، وتم إضافة جزيرة بوسط الشارع، إضافة إلى أعمال الإنارة الحديثة، فضلًا عن إضافة «لاند سكيب» كلما أتيح مكان لها حتى يستمتع المواطنون بالمسطحات الخضراء، مشيرًا إلى مراعاة توفير أماكن لوقوف السيارات من خلال مواقف مخصصة لوقوف السيارات.