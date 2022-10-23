افتتاح حي مصر القديمة وتطوير السوق التجاري بشرم الشيخ قبل قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تزينت في أجمل صورها استعدادا لمؤتمر المناخ، والمقرر عقده في شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى تطوير السوق التجاري القديم لاستقبال السائحين والمشاركين في القمة.

افتتاح حي مصر القديمة

وقال اللواء خالد فودة لـ«الوطن»، أنه تقرر افتتاح حي مصر القديمة بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ الخميس المقبل، وهو عبارة عن نموذج مصغر لمحاكاة مصر القديمة بأحيائها الشعبية البسيطة، مثل الغورية والمغربلين والأزهر والحسين.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من المشروع تزامنا مع أعمال تطوير السوق التجاري القديم، والذي أصبح مزين بالهوية البصرية بشرم الشيخ في كل المناطق.

أعمال تطوير السوق التجاري القديم

وأوضح «فودة»، أن أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ تتمثل في:

１- تطوير ساحة مسجد الصحابة.

２- إنشاء جداريات ومنطقة تنزه للسياح بساحة مسجد الصحابة.

３- تطوير الأسواق الحرة.

４- تعليق لافتات الهوية البصرية لمدينة شرم.

５- إقامة محطة للدرجات التشاركية.

６- إقامة منفذ لبيع وتسويق الأكياس الصديقة للبيئة.

７- إقامة محطة للأتوبيسات صديقة للبيئة.

８- تطوير عدد من المحال والبازارات التجارية.

９- افتتاح طريق السوق التجاري حي النور.