الرئيس الأوكراني يناقش الوضع الأمني في منطقة «فولين»

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا في منطقة فولين حول ترتيب وحماية حدود الدولة والوضع الأمني الحالي في المنطقة، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة على بلاده.

تقارير حول الاستعدادات العسكرية الأخيرة

وذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية اليوم الأربعاء أن زيلينسكي استمع خلال الاجتماع إلى تقارير، حول الوضع في منطقة فولين ومدى استعداد الوحدات العسكرية لأداء المهام، وكذلك تقارير حول إجراءات تعزيز حدود الدولة. داخل منطقة فولين.

كما ناقش الرئيس الأوكراني خلال الاجتماع قضية قيام بولندا ببناء محطة سيارات جديدة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.