إعلان نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2022 بسوهاج.. رابط النتيجة

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج نتيجة مسابقة العمال لعام 2022 بمديرية أوقاف سوهاج، التي تم التقديم لها منذ عدة أشهر عقب اجتياز المتقدمين لشروط واختبارات التقدم، حيث طلبت المسابقة 1000 عامل بنظام التعاقد بمختلف مساجد مديريات الأوقاف على مستوى المحافظات، حيث يختص المعامل بالاهتمام بنظافة المسجد وإظهار المسجد بأفضل الصور.

نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2022

وحددت مديرية أوقاف سوهاج طريقة الحصول على نتيجة مسابقة العمال 2022 عبر الموقع الإلكتروني، بالضغط هنا، وإجراء الخطوات لظهور النتيجة سواء بالقبول أو بعدم القبول بمسابقة العمال.

خطوات الاستعلام عن نتيجة عمال الأوقاف 2022

ويمكن معرفة نتيجة مسابقة عمال الأوقاف 2022 باتباع الخطوات التالية،

-كتابة الرقم القومى كاملا، 14 رقم لبطاقة سارية حتى موعد تسلم العمل.

-كتابة رقم الاستعلام الذى حدد فور التقديم بملف مسابقة عمال الأوقاف 2022

- الضغط على استعلام لظهور النتيجة بمقبول أو غير مقبول

موعد تسليم العمل للمقبولين بمسابقة عمال الأوقاف

وأفادت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج أن تسليم العمل للمقبولين بمسابقة توظيف الأوقاف سيكون بداية شهر يونيه 2023 القادم فور لانتهاء من الإجراءات القانونية لتسليم العمل وتقديم مصوغات التعيين للمقبولين.