تعديل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

أعلن قبل قليل يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، تعديل الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023، نظرا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 باعتبار يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل إجازة رسمية بدلا من الاثنين الموافق الأول من شهر مايو، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كان قد اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 والمقرر انطلاقها اعتباراً من يوم السبت الموافق 29 أبريل المقبل حتى يوم السبت 20 مايو.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة

واعتمد «الديب»، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة، جاء ذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة.

وتشهد مدارس محافظة البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال ماراثون امتحانات نصف العام الدراسي 2022-2023، إذ وجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة الوقوف على مدى توافر كافة أساليب الراحة للطلاب خلال أيام الامتحانات