جدول امتحانات آخر العام لصفوف النقل بالتعليم الفني في القليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد محافظ القليوبية مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني مدارس التعليم الفني، بنوعيه الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج.

مدارس التعليم الصناعي

تضمن الجدول بالنسبة للمدارس الثانويه الصناعيه التالي:

السبت 6 مايو.. الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات.

السبت 29 أبريل.. الامتحان التحريري تخصصات إعداد مهني.

السبت 18 أبريل.. امتحان التدريبات العلمية والمعملية مهني نظام ثلاث سنوات ونظام خمس سنوات.

مدارس التعليم المزدوج

وتضمن جدول امتحانات مدارس التعليم المزدوج الآتي:

- الثلاثاء 2 مايو.. الامتحان التحريري لمدارس التعليم المزدوج الصناعي والزراعي والفني الإداري.

- السبت 29 أبريل.. امتحان التدريبات المعملية والعلمية.

مدارس الثانوي الزراعي

وبالنسبة للجدول امتحانات المدارس الثانوية الزراعية فتضمنت الآتي:

- الاثنين 8 مايو.. الامتحان التحريري لطلاب الإعدادي المهني.

- الأحد 7 مايو.. امتحان الصفين الثالث والرابع والمدارس الفنيه متقدمه الزراعية، وامتحان التحريري للصف الأول الثانوي جميع النوعيات.

- السبت 29 أبريل.. الامتحان التحريري لفصول الخدمات.

المدارس التجارية

أما بالنسبة لجدول المدارس التجارية والفندقية فتضمنت الآتي:

- الأربعاء 10 مايو.. الامتحانات التحريريه لمدارس الجدرات والمدارس الفندقية.

- السبت 29 أبريل.. الامتحان التحريري لنظام الثلاث والخمس سنوات.

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن الامتحانات العلمية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي ومدارس التعليم التجاري والفندقي تُجرى وفقا للجداول المعلنة بكل مدرسة على حدة، وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص، وفي ضوء الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

ويجوز في المدارس ذات الكثافة العالية إعداد جدول خاص بها، وإرساله إلى الإدارة التعليمية التابعة لها، وإرسال صورة منه للإدارة النوعية المختصة بالمديرية، على ألا يتم أداء أي امتحانات تحريرية قبل يوم الثلاثاء 18 أبريل.