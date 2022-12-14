جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن الامتحانات تُعقد في لجان مؤمنة جيدا، ومراعية لجميع الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

ترصد «الوطن» في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023، بحسب ما أعلنت عنه المديرية، ووزعته على جميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار خدماتها التعليمية:

- الثلاثاء 10 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الخميس 12 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة والعلوم.

- الأحد 15 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

- الثلاثاء 17 يناير 2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

مواصفات امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

أكدت المديرية، أن الامتحانات تُعقد ورقيا وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان العملي لمادة العلوم والحاسب الآلي، يُجرى في موعد سابق وحسب ظروف كل مدرسة، لافتة إلى أن تقويم مواد الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني، مشددة على أن يختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله واتجاهاته وقدراته.