محافظ الشرقية يتابع انتظام امتحانات آخر العام لصفوف النقل

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم سير إنتظام إمتحانات اليوم الثاني لصفوف النقل للصفي الرابع الإبتدائي والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 م بمدارس المحافظة متمنياً لجميع الطلاب التفوق والنجاح في ظل تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم.

توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر، مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

انتظام 169 ألف و401 طالب وطالبة بالصف الصف الرابع

وأوضح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم إنتظام 169 ألف و401 طالب وطالبة بالصف الصف الرابع الإبتدائي بـ 8470 لجنه امتحانيه داخل 1599 مدرسة في أداء امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية و136 ألف و355 طالب وطالبة بالصف الثاني الاعدادي بـ 6949 لجنه امتحانيه داخل 1103 مدرسة في أداء امتحان مادتي اللغة العربية والخط والاملاء، والتربية الدينية وذلك على مستوي 20 اداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاهزية اللجان الإمتحانية لاستقبال الطلاب لأداء الإمتحان

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جاهزية اللجان الإمتحانية لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحان وذلك بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وتوفير الجو الملائم لهم وتم التأكيد علي الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان بعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها إلا بعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجان الإمتحانية.