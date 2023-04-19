مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27.. القبض على رجال الدكتور عجيب أمام هرم خفرع

شهد مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 27 كثيرا من الأحداث والقصص الخاصة بالحضارة المصرية القديمة، وذلك بشكل شيق وسلس للأطفال.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27

وقع يحيى فى حلقة اليوم من مسلسل يحيى وكنوز 2 في ورطة كبيرة أمام الملك خفرع، بعد أن ألقى جنوده القبض على أحد رجال الدكتور عجيب يتسلل للقصر لسرقة البرديات.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc سيكون الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، أما موعد العرض الأول فهو في الساعة الـ6:15 مساءً، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

عرض مسلسل يحيى وكنوز بلغة الإشارة

مسلسل يحيى وكنوز على قناة dmc معروض بلغة الإشارة، حيث قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل الذي يقدم معلومات تاريخية مهمة للأطفال.