الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. الدكتور عجيب يسعى للحصول على البرديات

بعدما انتهت الحلقة الـ26 من مسلسل يحيى وكنوز 2، بإجراء الدكتور عجيب اختبار ليحيى، حتى يتأكد من أنه لن يغدر به، فقد بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل يحيى وكنوز 2، بحديث الدكتور عجيب مع يحيى، حول مغامراته السابقة مع الملك خفرع، وقدر إقناعه بما سيجرى، بينما أخبره يحيى أن الملك خفرع لم يقتنع بما قاله له، ليرد عليه الدكتور عجيب: «أنا مش عايز استنى كتير، أنا عايز البرديات بأسرع وقت».

وتوالت أحداث المسلسل، بإقناع يحيى بأنهم يعملون وفق فريق واحد، وبالرغم من ذلك، فلم يخدمه يحيى في أي بردية أو أي سر يعلمه به ماذا سيحدث في المستقبل، حتى سألهم الدكتور عجيب عن بردية الحياة وما إذا كانت في عصر الملك خفرع من عدمه، ليرد عليه يحيى بقوله: «البردية يا دكتور عجيب ولا الراجل بتاعك؟»، حتى يذهب الدكتور عجيب للملك خفرع ويخبره أنه لا يعلم عن رجله أي شئ، وما هو إلا لص مجرم وخطير.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.