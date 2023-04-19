الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. «يحيى» ينجح في إقناع الملك خفرع

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل يحيى وكنوز 2، بإقناع يحيى للدكتور عجيب، بأنهما يعملان في فريق واحد، ورغم ذلك فلم يخدمه يحيى في أي بردية أو أي سر يعلمه به، ماذا سيحدث في المستقبل، حتى سألهم الدكتور عجيب عن بردية الحياة، وما إذا كانت في عصر الملك خفرع من عدمه، ليرد عليه يحيى بقوله: «البردية يا دكتور عجيب ولا الراجل بتاعك؟»، حتى يذهب الدكتور عجيب للملك خفرع، ويخبره بأنه لا يعلم عن رجله أي شيء، وما هو إلا لص مجرم وخطير.

ومع توالي أحداث المسلسل، نجح يحيى في إقناع الملك خفرع بما سيحدث مستقبلا، بينما أخبره يحيى، بأن الملك خفرع لم يقتنع بما قاله له، ليرد عليه الدكتور عجيب: «أنا مش عايز استني كتير أنا عايز البرديات بأسرع وقت».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.