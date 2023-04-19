مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27.. خداع الدكتور عجيب للمرة الثالثة أمام هرم خفرع

يهتم الجمهور بمعرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC، إذ شهدت الحلقات السابقة أحداثا ومغامرات تاريخية شيقة، انتقل فيها «يحيى» للقدماء المصريين.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 27

في مسلسل يحيى وكنوز 2 في الحلقة 27 يخدع يحيى الدكتور عجيب، حيث أقنعه أن يتبرأ من أحد رجاله «سرحان»، أمام الملك خفرع وأخبره أنه لا يعرفه، وبعد ذلك أعطى للدكتور عجيب الجزء المتبقى من بردية الحياة، لكن أخذها منه سينو بعد ذلك وهرب، وبذلك يكون يحيى خدّع الدكتور عجيب 3 مرات.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC في الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على DMC دراما الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة اليوم من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

ومن المنتظر أن يقدم مسلسل يحيى وكنوز في الحلقة اليوم، معلومات جديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.