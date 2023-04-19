الحلقة 27 من يحيى وكنوز 2.. «يحيى» يتحدث مع الملك خفرع ويقتنع به

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل يحيى وكنوز، بخطة بطل العمل يحيى، بعد ظهوره للملك خفرع من أجل الحديث معه، كما جرى مع ملوك سابقين في الحلقات السابقة، بينما ناقشت حلقة اليوم، من المسلسل أشهر المعتقدات عند المصريين القدماء ومنها أن «الجسد على هيئة إنسان والرأس حيوان»

وكذا تحدث الدكتور عجيب مع الملك خفرع ويخبره أنه يعمل مع يحيى في فريق واحد، وسأل الدكتور عجيب يحيى عن بردية الحياة وما إذا كانت في عصر الملك خفرع من عدمه، ليرد عليه يحيى بقوله: «البردية يا دكتور عجيب ولا الراجل بتاعك؟»، حتى يذهب الدكتور عجيب للملك خفرع ويخبره أنه لا يعلم عن رجله أي شىء، وما هو إلا لص مجرم وخطير.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي.

وموعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز الموجه للأطفال في منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.