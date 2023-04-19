«جنايات الإسكندرية» تقضي بإعدام سائق لاعتدائه على والدته

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا للمتهم «ك.م.ع» سائق مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على والدته «خ.إ.خ» تحت تهديد السلاح الأبيض.

الإعدام للمتهم بالاعتداء على والدته في الإسكندرية

حكم جنايات الإسكندرية جاء في القضية التي حملت رقم 21949 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، وبدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على والدته بمحل سكنهم تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

حيث تبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال تواجد المجنى عليها «خ.إ.خ» 68 سنة ربة منزل، بالشقة محل سكنها وعقب إعداد الطعام للمتهم «م.م.ع» سائق، نجلها، وبعد توجهها إلى غرفتها إلى النوم للراحة بعد عناء اليوم، فوجئت بالمتهم يدلف إلى حجرتها حاملا فى يده سلاحا أبيض سكينا، بعد أن قام بإحكام وغلق أبواب ونوافذ المسكن وقام بإطفاء المصابيح، متوجها إلى والدته لإقامة علاقة غير شرعية معها، واعترضت على ذلك فأشهر المتهم السكين فى وجهها مهددا إياها وتعدى عليها بالقوة، وتركها بعد أن هددها بالقتل فى حال إخبار أحد بذلك.

القبض على المتهم بالاعتداء على والدته

فقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم وبعرض الواقعة على النيابة، من تقرير الطب الشرعي للمتهم أنه يتعاطي مخدر الحشيش قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتمثل في إعدام السائق بعدما أحالت أوراقه للمفتي.