ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟.. دار الإفتاء تجيب

ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟.. من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية من خلال الرد على ذلك السؤال محددة الأيام التي يحرم الصوم فيها، إذ أوضحت دار الافتاء أن أيام التشريق التي يحرم الصوم فيها، هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابعت: «يحرم الصيام في أيام التشريق، لأنَّ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم النحر»، مستشهدةً بحديث النبي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).

ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟

وبخصوص ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟، قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ التشريق كلمة مأخوذة من الإشراق أو الشروق، فالعرب اعتادوا على وسيلة لحفظ اللحم بسبب الهدي في منى، وكان أحد الوسائل لحفظ اللحم هو وضعها في الشمس حتى تجف وبالتالي تمت تسمية الأيام الثلاثة بأيام التشريق.

أيام التشريق التي يحرم صومها

واستكمالا للرد على سؤال ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟، أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أيام التشريق هي أيام منى التي يتم فيها أداء مناسك الحج، مشيرًا إلى أن النبي قال إن أيام منى أيام أكل وشرب وبالتالي يحرم فيها الصيام، كما أنها أيام ذكر لله تعالى.

أيام التشريق

واستمرارا لتوضيح الرد على سؤال ما هي أيام التشريق التي يحرم صومها؟، قالت دار الإفتاء المصرية إن أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.