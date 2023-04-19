عدد المعتمرين ليلة 27 رمضان.. رقم قياسي جديد

يبحث البعض خلال الساعات الأخيرة عن عدد المعتمرين ليلة 27 رمضان، في ظل احتفال المسلمين في مختلف بقاع الأرض بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم المبارك الذي يتحرون فيه ليلة القدر، ودعا النبي محمد إلى الصلاة والدعاء في هذا اليوم الذي تتنزل فيه رحمات واسعة من الله عز وجل.

عدد المعتمرين ليلة 27.. رقم قياسي جديد

وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قبل ساعات عدد المعتمرين ليلة 27 في ظل رغبة المسلمين في السفر لأداء العمرة في هذه الشهر الكريم خاص بعد توقف كان صادم للمسلمين بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ووصل عدد المعتمرين في المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة في ليلة 27 إلى 2.6 مليون مصل ومعتمر وتم وصف هذا الرقم بأنه تاريخي وقياسي.

عدد المعتمرين ليلة 27

وتابعت القناة عبر حسابها: «في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان»، واستعانت القناة الإخبارية السعودية المملوكة لحكومة البلاد برسم إنفوجرافيك إحصائي أوضح حضور مليونين و624 ألفا و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أخرى تذكر.

دعاء ليلة القدر

وجاء في الدين الإسلامي بحسب حديث نبوي أن خير الدعاء الذي أوصه به النبي محمد زوجته عائشة بالدعاء في ليلة القدر هو «اللهم إنك عفو كريما تحب العفو فإعفو عنا».