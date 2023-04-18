موعد صلاة العيد في القاهرة 2023.. اعرف المساجد والساحات

يوافق يوم الجمعة 21 أبريل، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أكد في بيان سابق له أن هلال شوال سوف يولد مباشرة بعدة حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:41 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح المعهد أن يوم الخميس 29 من رمضان 1444 الموافق 20 إبريل 2023، هو يوم الرؤية، على أن عيد الفطر المبارك يوم الجمعة، ونعرض في السطور التالية موعد صلاة العيد في القاهرة 2023.

كيفية تحري هلال العيد يوم الرؤية

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية.

وأضاف «القاضي»، يبقى الهلال الجديد في سماء المحافظات المصرية لمدد تتراوح بين «24 - 29 دقيقة»، موضحا أن الهلال الجديد يبقى في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين «10و 35 دقيقة».

موعد صلاة العيد في القاهرة 2023

وتابع رئيس البحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات السابقة، يكون عيد الفطر المبارك فلكياً يوم الجمعة 21/4/2023، غرة شهر شوال 1444، ليكون موعد صلاة العيد في القاهرة 2023 في تمام الساعة 5:47 صباحًا، أي بعد الفجر بساعتين إلا 3 دقائق حيث يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 3:51.

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد صلاة العيد في القاهرة 2023، ومواعيد صلاة العيد في كل محافظة من محافظات الجمهورية علي حدة، حيث يتغير موعد صلاة العيد من مكان لآخر وفقًا للحسابات الجغرافية والفلكية.

موعد صلاة العيد في المحافظات المصرية 2023

ووفقا للحسابات الفلكية تعد مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء أول مدينة تقام فيها صلاة العيد 2023، حيث تقام في تمام الساعة 5:33، أي قبل صلاة العيد في محافظة القاهرة بـ 14 دقيقة، وآخر موعد لصلاة العيد في مصر يكون بمدينة السلوم، حيث تقام في تمام الساعة 6:10 أي بعد القاهرة بـ 13 دقيقة.

ساحات مخصصة لصلاة العيد في القاهرة 2023

ويترقب جموع المصريين بمحافظة القاهرة معرفة موعد صلاة العيد في القاهرة 2023، لإقامة صلاة العيد والاحتفال في الساحات المخصصة لذلك مع الأهل والأصدقاء والأحباء، إذ إن صلاة العيد تكون بعد شروق الشمس بدقائق، ويبدأ بعدها الطقوس الخاص بكل شخص في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية عدة أماكن وساحات مخصصة لإقامة صلاة العيد بمحافظة القاهرة، منها مسجد الحسين والجامع الأزهر، وغيرها من المساجد الكبيرة التي تستوعب أعداد من المصلين.