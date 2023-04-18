موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2023.. 262 ساحة جاهزة لاستقبال المواطنين
كتب:
كيرلس مجدى
10:05 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
عيد الفطر
أعلن معهد البحوث الفلكية موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2023، والذي يعد أحد أكثر اهتمامات المواطنين حاليا قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، ويجري الاستعداد عليه خلال الأيام المقبلة من خلال إتاحة ساحات الصلاة.
موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية وكافة التفاصيل الأخرى التي تصاحب صلاة العيد والتي تنطلق مع الساعة 5:47 صباحا.
ويعد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية متأخرا عن باقي المحافظات، حيث تنطلق صلاة العيد في طابا الساعة 5:33 دقيقة صباحا، أي قبل الإسكندرية بـ13 دقيقة تقريبا.
استعدادات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية
واستعدت الأجهزة التنفيذية بشكل كبير قبل موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية، حيث تم الاستعداد عبر أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقاً لتعليمات محافظ الإسكندرية.
ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية
كما جرى تخصيص أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية البالغ عددها 262 ساحة، بحسب ما أعلنته مديرية الأوقاف بالإسكندرية إنه جرى توزيعها وتقسيمها كالتالي:
- منطقة الدخيلة 24 ساحة.
- شرق الإسكندرية 16 ساحة.
- العامرية 39 ساحة.
- المنتزه 34 ساحة.
- وسط الإسكندرية 15 ساحة.
- محرم بك 33 ساحة.
- الجمرك 10 ساحات.
- الرمل 65 ساحة صلاة.
- برج العرب 26 ساحة.
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