متى تبدأ صلاة العيد في الرياض؟.. أماكن المساجد والساحات

متى تبدأ صلاة العيد في الرياض؟ من الأمور التي تشغل بال الكثيرين من المقيمين بالعاصمة السعودية، لاسيما أنه تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك الذي يخرج فيه جميع أفراد الأسرة لصلاتها في الخلاء وفي ساحات المساجد الكبرى.

متى تبدأ صلاة العيد في الرياض؟

وفيما يلي نعرض متى تبدأ صلاة العيد في الرياض وأماكن ساحات الصلاة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن» على مدار اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

وقت صلاة العيد في الرياض 2023

وحددت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة، وقت صلاة العيد في الرياض 2023 سيكون في تمام الساعة 5:36 صباحًا، وفلكيًا يكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1444 يوم الجمعة المقبلة.

ويتم تحري هلال شهر شوال لإعلان موعد عيد الفطر المبارك شرعًا من خلال تحرى هلال شهر شوال 1444، يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان الجاري.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في الرياض

وووفق وزارة الأوقاف فإن أماكن صلاة عيد الفطر في الرياض وفق المعلن عنها في مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل، مسجد العيد بحي منفوحة القديم، مسجد العيد في حي الشفاء، مسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة، مسجد العيد في حي غرب السويدي، جامعة الإمام تركي بن ​​عبدالله الجامع الكبير، مسجد العيد نهاية شارع الأحساء بحي المليز، جامع الملك عبد الله على طريق العروبة، جامع الراجحي، بالإضافة إلي 23 مسجد في الهواء الطلق في مختلف أحياء الرياض، و700 مسجد كبير في المساحات الفارغة.