مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28.. محمد سلام يحاول استغلال هجرس للهروب من السجن

خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي7، والذي يذاع على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، ظهر محمد سلام وهجرس ليتبادل كل منهم الأدوار.

مسلسل الكبيرأوي 7 الحلقة 28

وخلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي7، لجأ محمد سلام إلى هجرس بعد الشرط الجزائي بينه وبين المنتجة، والذي يدخله السجن في حاله الاعتذار بعد التعاقد، ليفكر محمد سلام بالذهاب إلى هجرس، بعد أن تقابلا في مهرجان المزريطة العام الماضي، وطلب منه أن يتبادلان الأدوار، ولكنه يصطدم بوجود جوني وأسرته.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 يضم مجموعة كبيرة مع نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.