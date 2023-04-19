مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27.. أحمد مكي وكمال أبو رية ينقذان الكبيرة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27، خلال عرضه على قناة أون عقب أذان المغرب، أحداثًا عديدة، أبرزها اتحاد الكبير الذي يجسد دوره أحمد مكي مع حوفني الديب ويؤدي دوره كمال أبو رية زوج عمته لإنقاذها.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27

وسمع الكبير أوي خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27، طلقات نار في حفل زفاف عمته وتردي دورها الفنانة سماء إبراهيم، ليجري مسرعًا ويكتشف أنهم رجال صابحة التي تجسد شخصيتها عفاف مصطفى، ويتعاون الكبير مع حوفني بعد أخذ رجال صابحة، الكبيرة فحت كرهينة، وهددوا بها حوفني للاستسلام، لكن استطاع الكبير وحوفني تخليص الكبيرة منهم.

وفي مشهد آخر، ظهر الكبير وحوفني ويبدو عليهما عودة المحبة بعد سنوات عداوة طويلة.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب على قناة أون، وتكون الإعادة الأولى في الثانية والنصف بعد منتصف الليل أما الإعادة الثانية تكون في اليوم التالي في الثانية مساءً، ويضم نخبة من فنانين الكوميديا، أبرزهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل ومصطفى غريب.