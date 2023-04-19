طارق الشناوي: الجمهور العربي مرتبط بشخصيات مسلسل الكبير أوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الجمهور بمصر والوطن العربي مرتبط بشخصيات مسلسل الكبير أوي، وهو يدفع صناع العمل لتطوير الشخصيات والبحث عما يمكن تقديمه بالجزء الثامن من الآن، لكي يعلو المستوى عن الجزء السادس والجزء السابع.

الشناوي: مسلسل جت سليمة يعتمد على الخيال

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الفنانة دنيا سمير غانم تقدم دور مميز بمسلسل جت سليمة الذي يقدم الكوميديا اللايت، لافتًا إلى أنه عمل خيالي بالاساس وكان بحاجة لمزيد من الخيال والتحليق عاليًا.

الشناوي: نغمة مسلسل جت سليمة تتسم بالطفولة والبراءة

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن النغمة التي تقدمها دنيا سمير غانم بمسلسل جت سليمة تشبها كثيرًا، كون شخصيتها تتسم بالطفولة والبراءة من الداخل، فتضمن العمل ضحك الطفل الذي يضحك من قلبه، فالضحكة التي بها براءة الطفل تكون أعلى ضحكة وأصدقها، حتى لو لم يكن النكتة عالية جدًا.