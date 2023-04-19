مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28.. مشاهد «أكشن» بين أحمد مكي ومحمد سلام

بدأت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي7، بداية مختلفة سيطرت عليها مشاهد الأكشن.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 28

وبدأت الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بمشهد أكشن بين محمد سلام وأحمد مكي حيث جسدان رؤساء عصابة، وبعدها نكتشف أنه مشهد تمثيلي بقيادة المخرج أحمد الجندي، ويظهر الجميع بشخصيتهم الحقيقة.

ويظهر منتج يدعى «البرنس» خلال المشهد يتحدث مع محمد سلام علي عمل فني ويختلفان ويهدد سلام بالعربون الذي حصل عليه، لتأتي رسالة لمكي بإلغاء مهرجان المزريطة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي 7، يعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، والإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، والأخرى الساعة 2:00 مساءً، ويضم عددًا من نجوم الكوميديا بجانب أحمد مكي، أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل ورحمة أحمد ومصطفى غريب.