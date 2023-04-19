مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28.. جوني يصطدم بـ«هجرس المزيف»

خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 7، والذي يُذاع على قناة أون عقب أذان المغرب تم تبديل شخصية محمد سلام وهجرس.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28

واصطدم محمد سلام، الذي ظهر بشخصيته الحقيقية، بعد أن تم تبديل شخصيته بهجرس خوفا من السجن، بجوني والذي طلب منه فلوس البيتش باجي الذي باعه هجرس ولكنه ظهر على سلام عدم معرفته بجوني، وبعد محاولات عديدة قال لجوني إنه فقد الذاكرة ليقرر جوني أن يتدخل الكبير في هذا الموضوع.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7 يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء، وقد حقق الجزء السابع من المسلسل نجاحا كبيرا وإشادات النقاد والجمهور.