رئيس تونس يتسلم دعوة نظيره الإماراتي للمشاركة في القمة العالمية للمناخ

تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة دعوة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، التي ستمثّل الانطلاق الرسمي للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ (COP 28)، التي ستنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سفير الإمارات يسلم رئيس تونس دعوة قمة المناخ

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيّدة إيمان أحمد السلامي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.

ورحّب «سعيد» بهذه الدعوة، وحمّل السفيرة إبلاغ القيادة الإماراتية حرص تونس على المساهمة الفاعلة في إنجاح هذا الحدث.