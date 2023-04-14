بأعلى عائد.. بنك الإمارات دبي الوطني يطرح مجموعة متنوعة من الشهادات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية داخل البنك، حيث قال عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، «استثمر أموالك على النحو الأمثل مع المجموعة المتنوعة من شهادات ادخار التي تناسب جميع المتطلبات من بنك الإمارات دبي الوطني».

الخصائص والمميزات المستندات المطلوبة

شهادات ادخار بالجنيه المصري شهادات ادخار 3 سنوات بفائدة شهرية ثابتة، ومعدل الفائدة الثابتة 17% سنوياً، ومدة الشهادة 3 سنوات الفائدة تودع شهرياً الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه بدون حد أقصى لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة ادخار 3 سنوات الثابتة

مدة الشهادة 3 سنوات تضاف الفائدة شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً، ومعدل الفائدة 18% سنوياً – تضاف الفائدة شهرياً، ومعدل الفائدة 18.25 سنوياً – تضاف الفائدة ربع سنوياً، ومعدل الفائدة 18.50% سنوياً – تضاف الفائدة سنوياً، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه مصري بدون حد أقصى لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 4 سنوات بفائدة شهرية ثابتة

معدل الفائدة الثابتة 18% سنوياً، ومدة الشهادة 4 سنوات، والفائدة تودع شهرياً الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه، بدون حد أقصى ولا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات ادخار 3 و5 سنوات بالدولار الأمريكي

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5 آلاف دولار أمريكي ومضاعفات 1000 دولار، مدة الشهادة 3 إلى 5 سنوات معدل فائدة الشهادة ذات الـ3 سنوات هو 0.50% سنوياً، ومعدل فائدة الشهادة ذات الـ5 سنوات هو 0.75% سنوياً، وتضاف الفائدة إلى الحساب ربع سنوياً لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من تاريخ الإصدار.