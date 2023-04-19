قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين.. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 08:00 م | الأربعاء 19 أبريل 2023 صلاة التراويح تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح، نقلا عن قناة الناس، من مسجد الإمام الحسين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تذيع صلاة التراويح لقارئ مصري من واشنطن ضمن «سفراء دولة التلاوة» قناة الناس تذيع فيديو للشيخ محمود حمدان غلاب إمام صلاة التراويح بفرنسا مصرع شخص دهسته سيارة أثناء خروجه من صلاة التراويح بالخليفة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان من مسجد الحرم المكي بصوت أشهر المشايخ صلاة التراويح الناس قناة الناس بقلم محمد أسامة رمضان