صلاة التراويح ليلة 27 رمضان من مسجد الحرم المكي بصوت أشهر المشايخ

خلال شهر رمضان المبارك، وتحديدًا في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث يتم تحري ليلة القدر، ويبدأ الكثيرون بالاهتمام بمشاهدة صلاة التراويح ليلة 27 رمضان مسجد الحرم المكي، والتي تعرض على قناة مكة المكرمة وهي من أهم القنوات الفضائية التابعة للسلطات بالمملكة العربية السعودية وتنقل الفروض الخمس في بث مباشر، بالإضافة إلى صلاة التراويح والتلاوات القرآنية بأصوات أشهر المشايخ.

وفي السطور القادمة، تقدم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية والخدمية التي تهم المواطنين في الشرق الأوسط والدول العربية، نعرض صلاة التراويح ليلة 27 رمضان مسجد الحرم المكي والتي تذيعها لقناة مكة المكرمة، والتي جاءت على النحو التالي:

صلاة التراويح ليلة 27 رمضان مسجد الحرم المكي

وتتيح قناة مكة المكرمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، متابعة البث المباشر للقرآن الكريم، والصلوات الخمس، وصلاة التراويح بشكل مجاني وعلى مدار الساعة، ويمكن الاستماع إليها من خلال الدخول على الرابط الآتي:

قناة مكة المكرمة للقرآن الكريم

وتأسست قناة مكة المكرمة للقرآن الكريم في 1 محرم 1431 هـ، والتي تتخصص فقط في عرض الفروض الخمس مباشرة، وأنشائها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويقوم بإدارتها سليمان العيدي.

تردد قناة مكة المكرمة

وهي تبث بشكل مباشر ومجاني عبر عدة قنوات لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر ويوتيوب ويمكن متابعتها عبر شاشة التلفاز عبر التردد التالي:

القمر الصناعي عربسات بدر 4 26 شرق (HD)تردد 12149

القمر عربسات بدر 4 26 شرق (SD)التردد هو 11230.