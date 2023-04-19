مساجد مصر.. عبادة وفكر وتنوير

عبء ثقيل يقع على عاتق وزارة الأوقاف، لكنها لا تألو جهداً فى تنفيذه بمسئولية وكفاءة لخدمة بيوت الله، وتطهيرها من براثن التطرف والتشدد، مع تحقيق هدف استراتيجى كبير هو إعادة الخطاب الوسطى المستنير إلى المنابر من خلال أكثر من 70 ألف إمام، يواجهون الفكر الإرهابى والمتشدد وينشرون تعاليم الإسلام السمح بين الناس.

«الأوقاف» تعبر شهر رمضان بـ«صفر مخالفات» وسيطرة على المنابر.. و100 مليون جنيه لخدمات البر

ويشكل التعاون بين «الأوقاف» وجهات عديدة فى الدولة أساس النجاح، وفى المقدمة التعاون مع الأزهر الشريف، والاستعانة بعلمائه فى المجال الدعوى، وعقد الملتقيات الفكرية والمدارس العلمية والفكرية والثقافية، وتدشين أكاديمية دولية للتدريب، كذلك عقد بروتوكولات تعاون مع دول العالم لإرسال مبعوثى «الأوقاف» رسل الوسطية.

وخلال شهر رمضان المبارك 2023، حققت «الأوقاف» نجاحاً غير مسبوق، بعدم وجود مخالفات دعوية، لأول مرة فى تاريخها، فعمل د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والقطاع الدينى بالوزارة، على إحكام السيطرة على المنابر وإقامة الصلوات فى المساجد الكبرى بكبار قراء القرآن الكريم، وحققت نجاحاً مبهراً بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الحُسين، وما يقوم به رُسل الوسطية خارج مصر عبر برنامج «سفراء التلاوة» على قناة الناس.

ولم تتوقف خدمات الوزارة على الجانب الدعوى فقط، وساهمت بشكل كبير فى أعمال البر عبر توفير 100 مليون جنيه لخدمات البر خلال شهر رمضان، فوزعت 200 طن لحوم بتكلفة 37 مليون جنيه، وجهزت أكثر من 975 ألف شنطة بتكلفة تصل لأكثر من 73 مليوناً و150 ألف جنيه.

إقبال عظيم على بيوت الله؛ صلاة وقياماً وتهجداً واعتكافاً، يؤكد أن مصر بلد الإيمان والقرآن الكريم.