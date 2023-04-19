أفلام عيد الفطر 2023.. علي ربيع يروج لـ«بعد الشر» ببرومو دعائي (صور)

روّج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد «بعد الشر»، الذي يُشارك به في موسم أفلام عيد الفطر 2023، والمُقررطرحه في دور العرض اعتبارًا من غد الخميس، حيث ينتمي إلى الأعمال الكوميدية.

وروج علي ربيع، لفيلم بعد الشر أحد أبرز أفلام عيد الفطر 2023، حيث نشر البرومو الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مُعلقًا عليها «بكرة إن شاء الله في كل سينمات مصر والوطن العربي».

أفلام عيد الفطر 2023

وأضاف علي ربيع، عن فيلم بعد الشر، أحد أبرز أفلام عيد الفطر 2023، «وحشتوني والله بقالنا سنة بنشتغل في فيلم بعد الشر وكل اللي نفسنا فيه فرحتكم.. إن شاء الله تفرحوا في العيد وتتبسطوا وتضحكوا.. العيد فرحة ويارب كل الناس تكون مبسوطة دايمًا».

أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع

وتدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.