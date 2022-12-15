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شقيقة علي ربيع تحتفل بزفافها بأحد فنادق القاهرة (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:28 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
علي ربيع وشقيقته

علي ربيع وشقيقته

تحتفل شقيقة الفنان علي ربيع بزفافها، حاليا، على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، بأحد فنادق بمنطقة القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

علي ربيع يدعم شقيقته في حفل زفافها

ظهر علي ربيع، في عدد من الفيديوهات وهو يرقص مع شقيقته وزوجها، في وسط فرحة عارمة من الأصدقاء والأقارب.

علي ربيع يستعد لمسلسل «نصي التاني»

وفي سياق آخر، يستعد علي ربيع لتصوير مسلسله الجديد «نصي التاني»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، في 10 حلقات، حول شاب يُدعى «أحمد»، الذي يُجسد دوره علي ربيع، إذ يخوض مجموعة من التجارب العاطفية لاكتشاف نصفه الثاني، وهو من تأليف: إياد صالح، وإخراج: عمرو صلاح، والإنتاج للمنتج أحمد الجنايني.

نجاح علي ربيع في فيلم «زومبي»

وحقق نجاح كبير علي ربيع مؤخرا من خلال فيلمه الاخير «زومبي» والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، حيث تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

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بقلم أحمد عبد الرحمن