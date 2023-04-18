طرح الأغنية الدعائية لفيلم بعد الشر لـ علي ربيع.. يعرض في عيد الفطر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، والذي يُعد أحد أبرز أفلام عيد الفطر 2023، الأغنية الدعائية للعمل، والتي تحمل اسم «كنكة قهوة»، وذلك في ضوء الترويج للفيلم المُقرر طرحه في دور العرض اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

أغنية كنكة قهوة، من فيلم بعد الشر أحد أبرز أفلام عيد الفطر 2023، من غناء عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزبع أماديو.

وتقول كلمات الأغنية: «يا دكتور شوف لي تصريفة أبوس إيديك.. اكتب لي روشتة ده أنا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها في أي حتة.. نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكتة.. ده الناس وحشة وحشة وجيت أبيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة».

أحداث فيلم بعد الشر

وتدور أحداث فيلم بعد الشر لـ علي ربيع، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

أبطال فيلم بعد الشر لـ علي ربيع

الفيلم من بطولة علي ربيع، ومحمد أسامة أوس أوس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، ورنا رئيس، وميرنا نور الدين، وهالة فاخر وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.