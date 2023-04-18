فريق ديوان محافظة كفر الشيخ يواجه «مجلس مدينة دسوق» في نهائي الدورة الرمضانية

نظمت محافظة كفر الشيخ، الدورة الرمضانية الأولى للعاملين بالمحليات بالمحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومتابعة أحمد فتحي قاسم، وأحمد عبد العليم، مسئولي اللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة.

8 فرق تشارك في الدورة الرمضانية

شارك في الدورة الرمضانية 8 فرق، جرى تقسيمهم على مجموعتين، الأولى مجالس مدن «فوة، ودسوق، وبلطيم، ومطوبس»، والمجموعة الثانية «ديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة قلين، ومجلس مدينة كفر الشيخ، وفريق محو الأمية»، وصعد للمباراة النهائية من المجموعتين، فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.

مباراة نهائية تجمع فريقي ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دسوق

وستشهد الصالة المغطاة باستاد كفر الشيخ، المباراة النهائية بين فريق ديوان عام المحافظة، وفريق مجلس مدينة دسوق.