إعمار بيوت الرحمن.. افتتاح 116 مسجدا خلال رمضان و23 في العيد

واصلت وزارة الأوقاف جهودها لإعمار المساجد، فخلال الربع الأول من عام 2023، عملت الأوقاف على إحلال وتجديد وصيانة وتطوير 146 مسجداً ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة تقدر بنحو 161 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، حيث تم افتتاح 517 مسجداً إحلالاً وتجديداً وصيانة وتطويراً، منها 417 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و100 مسجد صيانة وتطويراً، كما تم فرش 1149 مسجداً، بكمية فرش بلغت 335 ألف متر من السجاد الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت 68 مليون جنيه. وخلال شهر رمضان قامت وزارة الأوقاف بافتتاح 116 مسجداً خلال كل جمعة التى شهدها الشهر الكريم، كما أنه سيتم افتتاح 23 مسجداً خلال جمعة عيد الفطر، وذلك فى إطار خطة الدولة للعناية ببيوت الرحمة والاهتمام بها مبنى ومعنى.

افتتاح 517 مسجداً وفرش 1149 أخرى فى 2023.. و«الأوقاف»: نسعى لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى

وأكدت الوزارة أنه فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى ستقوم بافتتاح 23 مسجداً الجمعة المقبل منها 17 مسجداً جديداً، و6 مساجد صيانة وتطويراً؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من يوليو العام الماضى حتى اليوم 1100 مسجد منها 888 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً و212 مسجداً صيانة وتطويراً. وخلال الجمعة الثالثة من رمضان قامت الأوقاف بافتتاح 23 مسجداً، منها 13 مسجداً إحلال وتجديد و10 مساجد تطوير، شملت محافظات الشرقية والقاهرة والدقهلية وبنى سويف والغربية والمنيا، وفى الجمعة الثانية من الشهر الكريم عملت الوزارة على افتتاح 41 مسجداً منها 36 إحلالاً وتجديداً و5 صيانة وتطويراً، فى إطار خطة إعمار بيوت الله مبنى ومعنى، حيث شملت محافظات الإحلال والتجديد، سوهاج والجيزة وأسوان ومطروح والغربية والمنيا وأسيوط والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والبحيرة ودمياط وقنا. وفى الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك قامت الوزارة بافتتاح 52 مسجداً، فى إطار خطة إعمار بيوت الله، منها 39 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و13 مسجداً صيانة وتطويراً.

«الأوقاف»: المساجد فى أبهى صورة لها وما تم فى عمارة المساجد إنجاز يدعو للفخر

وقال د. عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف لـ«الوطن»، إن ما تقوم به الأوقاف من عمارة المساجد يمثل عصراً ذهبياً فى هذا الملف مبنى ومعنى، فالمساجد فى أبهى صورة لها وما تم فى عمارة المساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجاز غير مسبوق، مضيفاً: «الأوقاف قامت بإحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، كما تم تكثيف الأنشطة الدعوية فى المساجد، واستحداث أنشطة جديدة، فهناك أكثر من 10٫4 مليار جنيه لعمارة بيوت الله منذ 2014 حتى اليوم، وبلغ إجمالى ما تم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده أو صيانته وتطويره فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من 10 آلاف وستمائة مسجد، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية ولا نعلم له مثيلاً فى تاريخ أى دولة أخرى، كما تم افتتاح أكثر من 3684 مسجداً فى عامين، وتحديداً من سبتمبر 2020 ميلادياً حتى مارس 2023.

وأوضح أن الدولة ماضية قدماً فى عمارة المساجد، وما تشهده مصر من بناء لبيوت الله أمر يدعو للفخر، وتطوير المساجد يأتى فى إطار سعى الدولة لعمارة بيوت الرحمن والحفاظ عليها وتعهدها بصيانتها تعظيماً لشعائر الله، فالمساجد اليوم فى أبهى صورة لها، وعمارة المساجد فى عصرها الذهبى مبنى ومعنى.