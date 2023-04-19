«الخارجية الفرنسية»: أولوياتنا هي سلامة رعايانا في السودان

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن من أولويات فرنسا سلامة رعاياها وحماية طاقمها الدبلوماسي والقنصلي في السودان.

حشد قوات لتأمين الجالية الفرنسية في السودان

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن سفارة فرنسا بالسودان تحشد كل قواها من أجل تأمين الجالية الفرنسية بالتعاون مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، الذي قام بتفعيل خلية أزمات في باريس في 17 أبريل الجاري وهو على اتصال بكل الرعايا الفرنسيين هناك.

وذكرت أن المسؤولية ملقاة على عاتق الطرفين المتنازعين فيما يتعلق بحماية المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب، وفقا للاتفاقيات الدولية.

وفي هذا الصدد، أكدت أن فرنسا تحث الطرفين على وقف القتال على الفور والموافقة على هدنة خلال عطلة عيد الفطر المبارك لأسباب إنسانية.

وتستمر المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الرابع، وتجددت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الخرطوم وسط ظروف مأساوية يعيشها السكان.