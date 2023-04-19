4 مدمنين يقتلون حارس أمن للهرب من مصحة علاجية في المقطم

أنهى 4 مدمنين حياة حارس أمن في مصحه لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم حتى يتمكنوا من الهرب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط وإحضار المتهمين.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمصلحة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وصول جثة شاب مصابة بتهشم في الرأس

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم بالرأس ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة حارس أمن يدعى «أحمد.س» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات بأن المجني عليه حارس أمن بإحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة القسم، مضيفة أن 4 مدمنين حاولوا الهرب وعندما فشلوا اعتدوا عليه بقطع خشبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد للمتهمين وجارٍ ضبط وإحضار الثلاثة الهاربين.