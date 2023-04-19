«باب رزق» يسلط الضوء على أشهر محال صناعة الطرابيش في الغورية

سلط الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، في حلقة جديدة من برنامج «باب رزق»، المذاع على قناة dmc، الضوء على مهنة قديمة مشهورة في شارع الغورية وهي صناعة الطرابيش، وأجرى جولة داخل محال آخر عائلات صناعة الطربوش المصري في منطقية الغورية.

وكشف أحد أحفاد عائلة أحمد الطرابيشي، أحد أشهر صناع الطرابيش في مصر، عن أن هذا المحل زبائنه من كبار الشخصيات والقراء في مصر، كما كان يورد الطرابيش للقصور الملكية، قائلا: «كان بييجي المحل عندنا الشيخ عبد الباسط، والشيخ المنشاوي، والشيخ مصطفى إسماعيل»، مشيرا إلى أن صناعة الطربوش في العهود السابقة كانت أذواقا ويتم أخذ المقاس وفق رغبة كل شخص في حجم ومقاس طربوشه.

كل طرابيش المسلسلات من عندنا

وأكد أن جميع المسلسلات والأفلام التاريخية تصنع طرابيش العمل في ورشتهم ومن خلال محلهم، قائلا: «شغال في المهنة من طفولتي ومفيش فيلم ولا مسلسل تاريخي اتعمل إلا والطرابيش بتاعته اتصنعت عندنا، وأنا اعرف الطربوش لونه إيه وشكله ايه في كل زمن».

طرابيش في المسلسلات

وتابع: «عملت طرابيش مسلسل الجماعة وواحة الغروب ولون الطربوش يختلف من زمن إلى آخر»، مشيرا إلى أن لديهم ماكينة تعمل في المحل عمرها أكثر من 130 سنة وكانت من تركيا.