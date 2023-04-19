تفاصيل باب رزق من البنك الزراعي المصري.. أحدث البرامج التمويلية

كشف البنك الزراعي المصري عن البرامج التمويلية، من بينها برامج التنمية الريفية مثل باب رزق والذي نرصد تفاصيله في السطور التالية بالتفاصيل.

وبحسب جدول برامج التمويل من البنك الزراعي المصري، لشهر أبريل 2023، فإن باب رزق يعتبر أحدث البرامج التمويلية التي يقدمها البنك، من أجل دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري.

ويكون باب رزق بفائدة بسيطة وإجراءات بسيطة للغاية وأنظمة سداد متعددة، بالإضافة إلى تسهيلات ومميزات، بحسب وصف البنك.

ويستهدف البرنامج تقديم تمويل للمرأة الريفية والمعيلة وصغار التجار والحرفيين والباعة الجائلين ومربي الطيور أو الأغنام والماعز، وأصحاب الحرف اليدوية، والصناعات الريفية والحرفية، لمساعدتهم على تنفيذ مشروعات جديدة، أو تطوير مشروعات قائمة.

سعر العائد

ويهدف باب رزق إلى توفير مصدر رزق جديد لهم، ومساعدتهم على زيادة الدخل بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان الريف.

وسعر العائد 11.25% سنوية متناقصة لذوي الهمم، والحد الأدنى للتمويل 2000 جنيه، والأقصى 10 آلاف جنيه، والمدة الحد الأدنى 6 أشهر، والأقصى سنة.

مميزات باب رزق

ومن مميزات باب رزق أنه بفائدة سنوية متناقصة وبدون مصاريف بنكية، وأنظمة سداد متعددة تناسب الجميع، وسهولة في الإجراءات وسرعة في التنفيذ، وفترة سماح حتى 60 يومًا قبل أول قسط، وإمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد، وإمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض، وإصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانًا.