جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة مطروح.. تبدأ 7 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة مطروح، بعد اعتماده من اللواء خالد شعيب، وجرى إبلاغ جميع مدارس الثانوي العام به على مستوى المحافظة، التي تنطلق بعد عيد الفطر المبارك، في ظل التعليمات الخاصة بنظام الامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، بالالتزام بجميع الإجراءات الرسمية.

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول الثانوي محافظة مطروح عقب إعلانه، بدأت مديرية التربية والتعليم بمطروح في التجهيز للامتحانات، حسب تصريح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، كما جرى عقد اجتماع مع مديرية الإدارات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة لإعداد جميع اللجان، مع متابعة المطبعة السرية للأسئلة، وجرى تشكيل لجان النظام والمراقبة في كل إدارة، ومتابعة اللجان ومدى جاهزيتها من خلال إدارة المتابعة بالمديرية.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة مطروح

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة مطروح، لطلاب مدارس الرسمي والرسمي لغات والدمج والمنازل والخدمات، يبدأ يوم السبت 6 مايو 2023 للصف الأول الثانوي، كالتالي:

- امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 6 مايو 2023.

- امتحان مادتي الأحياء والجغرافيا يوم الاثنين 8 مايو 2023.

- امتحان مادة الرياضة يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفلسفة واللغة الأجنبية الثانية يوم السبت 13 مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة التاريخ والكيمياء يوم الاثنين 15مايو 2023.

- امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والفيزياء يوم الأربعاء 17 مايو 2023.

جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوي بمحافظة مطروح

- امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 7 مايو 2023.

- امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والكيماء وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء 9 مايو 2023.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 11 مايو 2023.

- امتحان مواد التطبيقات الرياصية والجغرافيا والأحياء والفلسفة والمنطق يوم الأحد 14 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

- امتحان مواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الخميس 18 مايو 2023.