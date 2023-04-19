جدول امتحانات التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالأقصر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جدول امتحانات التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الأقصر، التي تبدأ منذ يوم 10 مايو 2023 وحتى 24 مايو.

امتحانات التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالأقصر

حيث تبدأ امتحانات التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الأقصر، لمدارس التعليم العام، والخاص، والرسمي لغات، يوم 10 مايو، حيث تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 10 مايو، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 11 مايو.

توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين

وشدد وكيل الوزارة على واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بكافة ضوابط ورقة الامتحان، والتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الخصوص وسلامة ورقة الامتحان من حيث جودة الطباعة، والمحافظة على توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، وكذلك التعامل بكل حزم مع المخالفين.

تشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات

ووجه بمراعاة توفير الإضاءة اللازمة فى اللجان، والتأكد من سلامة المراوح، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، وأشار صبري خالد وكيل الوزارة إلى حتمية التنفيذ الصارم لكافة القرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات وتطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات، وأكد على ضرورة إعداد وتشكيل غرف عمليات متابعة الامتحانات في المديرية والإدارات التعليمية.