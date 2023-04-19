رئيس «القطاع الديني»: لم نرصد مخالفات بالمساجد في رمضان.. وجاهزون لصلاة العيد

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن ما يحدث للمساجد فى عهد الرئيس السيسى من إعمار وتطوير إنجاز غير مسبوق، وأن «الأوقاف» تسعى لنشر الفكر الوسطى المستنير وفهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بالدروس العلمية والدعوية المنهجية بالمحافظات.

ووجّه «عبدالعزيز»، خلال حواره مع «الوطن» الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل صلاة التراويح وبرنامج سفراء التلاوة، مؤكداً أنه لا مخالفات خلال شهر رمضان، وأن المساجد استعادت دورها فى بناء الوعى.. وإلى نص الحوار:

عبدالعزيز: «المتحدة» أدت دوراً عظيماً في نقل صلاة التراويح وبرنامج سفراء التلاوة

حققت وزارة الأوقاف نجاحاً غير مسبوق فى خطتها الدعوية هذا العام.

- قبل 3 شهور من حلول شهر رمضان وجّه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بإعداد خطة خاصة غير مسبوقة بالمساجد على مدار أيام الشهر الكريم، فتم عقد لقاءات موسعة شملت المديريات وقيادات الدعوة لوضع خطة تشمل حملات توعية موسعة للمواطنين، كذلك التأكيد أن المساجد على استعداد لاستقبال الشهر الفضيل فى أبهى صورة وإعداد منقطع النظير، فشملت التجهز لصلوات التراويح والتهجد والاعتكاف والبرامج الدعوية والأنشطة القرآنية.

وماذا عن إعمار المساجد؟

- ما يحدث للمساجد فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من إعمار لها، إنجاز غير مسبوق، من خلال عمليات الإحلال والتجديد وبناء كامل للمساجد، أو تطوير للمساجد الأثرية، أو تطوير للمساجد العادية، فيتم افتتاح عدد من المساجد أسبوعياً، وهناك عناية بالمساجد مبنى ومعنى، سواء كانت مساجد عادية أو مساجد أثرية، وما تمتلكه مصر من إرث حضارى عظيم يؤكد عراقة الحضارة المصرية وعظمتها، ودليل على اهتمام هذا الشعب العظيم بعمارة المساجد مبنى ومعنى.

ماذا عن التعاون المثمر بينكم وبين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل شعائر صلاة التراويح؟

- لأول مرة تم تنظيم صلاة التراويح بإمامة كبار قراء القرآن الكريم كذلك التهجد بالتوازى مع إعداد ملتقى الفكر الإسلامى فى مسجد مولانا الإمام الحسين رضى الله عنه، حيث تم نقل شعائر صلاة التراويح عبر قناة الحياة، بالإضافة لبرنامج سفراء التلاوة عبر قناة الناس، فشكل التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خدمات جليلة للمواطنين، وأسهم هذا التعاون فى مزيد من التوافد على الصلاة فى المسجد، وتسبب فى انتشار البث التليفزيونى بالأقاليم والقرى فى كافة المحافظات، فشكر واجب لقناتى «الحياة والناس»، وشكراً للمتحدة للخدمات الإعلامية، وشكراً لكبار القراء الذين يحيون هذه الشعائر، وشكراً لرجال الأوقاف القائمين على هذا العمل الساهرين عليه.

29 ملتقى للفكر الإسلامي بالمحافظات و19 ملتقى للواعظات

وكيف نجحتم فى تنظيم الملتقيات الثقافية فى المحافظات؟

- هناك 29 ملتقى للفكر الإسلامى بالمحافظات، وملتقى للفكر الإسلامى مخصص للواعظات على مستوى المحافظات، شمل 19 محافظة، بالإضافة للملتقى الرئيسى للواعظات بالقاهرة، والذى يتم تنظيمه بمسجد السيدة نفيسة، بخلاف برنامج المنبر الثابت فى ألف مسجد بالتعاون بين أئمة الأزهر الشريف ووعاظ وزارة الأوقاف، ودرس العصر وخاطرة أو موعظة صلاتى التراويح والفجر عبارة عن 5 دقائق نافعة للرواد، ودرس السهرة بعد صلاة التراويح، بخلاف المقارئ القرآنية ومقارئ الجمهور ومنافذ الإفتاء.

وماذا عن موفدى وزارة الأوقاف للخارج؟

- يعتبر ملف الموفدين من أهم الملفات بالأوقاف، حيث يتم اختيارهم بعناية شديدة، وتدريبهم على كيفية التعامل المباشر مع المواطنين فى دول ابتعاثهم، وما يصل إلينا مما يقوم به وافدو الأوقاف فى جميع الدول ومنها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وأمريكا والكونجو، يبعث السرور والبهجة، فهم رسل الوسطية ونشر السلام هناك.

نسعى لنشر الفكر الوسطى وفهم مقاصد السنة بالدروس العلمية والدعوية المنهجية

لأول مرة فى تاريخ القطاع الدينى لا تخرج أى بيانات بشأن مخالفات فى رمضان.

- لا مخالفات خلال شهر رمضان، فالمواطنون كلهم سعوا لإقامة الصلاة وأداء الشعائر فى المساجد، فى أمن وأمان، وهم مطمئنون لوجود أئمة من الأوقاف لأداء الصلاة والاستماع لفكر دينى وسطى ومستنير، وسماع القرآن الكريم من كبار القراء فى مختلف المساجد، دون تأثر بشخص معين أو فئة معينة، فهناك حرص من القائمين على شئون الدعوة ومن المواطنين على خروج شهر رمضان بالشكل اللائق له، كما أننا جاهزون لأداء صلاة العيد فى الساحات المخصصة لها على مستوى الجمهورية.

كان هناك التفاف جماهيرى منقطع النظير حول مجلس العلم فى شهر رمضان.

- «الأوقاف» تسعى لنشر الفكر الوسطى المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، فيتم عقد الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية، ويتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم التفسير والحديث والفقه والعقيدة والأخلاق والسيرة النبوية، وسط إقبال منقطع النظير، وإشادة بجهود وزارة الأوقاف وبرامجها المتنوعة والمتعددة، حيث أكد عدد من رواد المساجد أن الأوقاف حرصت على تكثيف برامجها فى شهر رمضان للحصول على جرعة إيمانية متميزة فى شهر النفحات والبركات.

إقبال الأطفال على درس النشء بالمساجد

هذا الأمر يأتى فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى، واستمراراً لجهود الأوقاف فى تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان الأوقاف بحق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية، حيث شهدت المساجد انطلاق برنامج درس النشء خلال شهر رمضان وسط إقبال كثيف وتفاعل غير مسبوق، وواصل أئمة وواعظات الأوقاف درس النشء بالمساجد.