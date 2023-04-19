أهالي سمسطا ببني سويف يكرمون الشيخ نادي الفائز بالمسابقة الهامشية لحفظ القرآن

كرم أهالي مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، الشيخ نادي سعد جابر ابن المركز، عقب عودته من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد فوزه بالمركز الأول كممثل لمصر ضمن الخمس مراكز الأولى في المسابقة الهاشيمة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته للذكور، والتي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن.

أهالي سمسطا يحتفلون بالشيخ نادي سعد

واحتفل الأهالي بـ الشيخ نادي جابر عقب صلاة التراويح بمسجد عثمان بن عفان بمدينة سمسطا، حيث عبروا عن سعادتهم وفخرهم لحصوله على المركز الأول ضمن الخمس مراكز الأولي وتمثيله لمصر في المسابقة التي تم أقامتها بدولة الأردن بعد ترشيحات وزارة الأوقاف له للمشاركة في المسابقة وتمثيل مصر.

الشيخ نادي: شاركت ضمن 45 دولة في المسابقة

وأكد الشيخ نادي جابر أنه شارك في المسابقة ضمن مشاركين من 45 دولة مختلفة معبراً عن سعادته بالحصول على المركز الأول والشكر لوزارة الأوقاف لترشيحه لتمثيل مصر في المسابقة، مشيرا إلى حصوله على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه سعيد بهذا التكريم وأنها لحظة فارقة فى حياته أن يقف أمام الرئيس ويتم تكريمه.

الشيخ نادي: بدأت حفظ القرآن في السادسة وختمته في الثامنة

وأشار الشيخ نادي إلى دور أسرته معه ومساعدتهم الدائمة له، مؤكدا أنه بدأ حفظ القرآن الكريم، وهو في السادسة من عمره، وأنهاه في الثامنة، مشيرا إلى أنه من أشد المعجبين بالشيخ محمود خليل الحصري في الترتيل، وفي التجويد يحب تقليد ومحاكاة الشيخ محمد رفعت.