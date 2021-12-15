الفائز بالمركز الأول بمسابقة العالمية للقرآن الكريم: أقرأ بعين والدتي

قال نادي سعد جابر، الفائز بالمركز الأول في فرع ذوى الاحتياجات الخاصة، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، إنه سعيد بحصوله على المركز الأول، قائلا: «فرحة كنت أنتظرها وسأشرف بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لي في ليلة القدر، ووجه الشكر له لاهتمامه بدري الهمم وحفظة القرآن الكريم».

مسابقة القرآن الكريم

وأضاف نادي الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أنه حفظ القرآن الكريم من سن السادسة، وختم حفظ القرآن الكريم في الصف الرابع الابتدائي، وبدأ بعدها في تعلم القراءات السبع، واشترك في العديد من المسابقات، وحصل على العديد من الجوائز.

وأوضح أنه حصل على المركز الأول في مسابقة الأزهر الثانوية في القرآن الكريم ومسابقة الخرافي، وتم تكريمه من شيخ الأزهر السابق، والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، لذلك حرص على الاشتراك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف.

كلية الشريعة والقانون

وتابع: «أما عن المستوى الدراسي، حصلت على المركز الثاني مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية والتحق بكلية الشريعة والقانون»

وعن المسابقة، وصف الأسئلة بأنها «سهل ممتنع»، مؤكدا أنها ليس فيها متشابهات، ولكنها أسئلة حفظ فقط، ومع أجواء اللجنة، فأحيانا الأجواء تكون صعبة، ولكن مع الاستعانة بالله تكون سهلة.

وأكد أنه يهدي فوزه بالجائزة لوالدته، التي تعبت من أجله ومازلت تساعده في دراسته ومراجعته لكتاب الله عز وجل، مضيفا: «على الرغم أنها سيدة بسيطة، لا يتعدى تعليمها مرحلة الإعدادية، إلا أنها ما زلت تقرأ لي كل الكتب، وأصبحت أرى العالم من عينيها».