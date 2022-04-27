عقب تكريم «السيسي» له.. «الشيخ نادي سعد»: «الرئيس بسيط جداً ورحب بي»

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر، التي نظمتها وزارة الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، الشيخ «نادي سعد جابر محمد»، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة جامعة الأزهر، ابن مركز سمسطا، جنوب محافظة بني سويف، لحصوله على المركز الأول، في الفرع الثالث من مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، بمنحه 50 ألف جنيه وشهادة تقدير.

«الشيخ نادي»: «بساطة الرئيس كسرت حاجز الرهبة»

وعن تفاصيل تكريمه من قبل الرئيس السيسي، قال «الشيخ نادي» إن «لحظات التكريم لن أنساها، حينما استقبلني الرئيس وسلمني الجائزة، قائلاً: ألف مبروك وربنا يبارك فيك، حيث رحب بي كثيراً، فلم أشعر بالرهبة أمامه، لبساطته وترحيبه بي وثنائه علي».

لمشاهدة لايف الوطن مع الشيخ نادي سعد جابرhttps://fb.watch/cFe_PAuacq/

«الشيخ نادي»: «بدأت حفظ القران في الخامسة بواسطة تلقين والدتي»

وقال الشيخ نادي: «ولدت فاقداً لنعمة البصر، وحاولت تعويض هذا بحفظ القرآن الكريم، حيث بدأت الحفظ وأنا في سن الخامسة، وأكملت دراستي في الأزهر الشريف، وحفظ القرآن الكريم بين جدران هذا الصرح العملاق، حتى وصلت للفرقة الرابعة بكلية الشريعة، حيث أسعى بعدها لاستكمال دراستي بالدراسات العليا».

وأضاف ابن مركز سمسطا قائلاً: «لدي أيضاً موهبة تقليد أصوات مشاهير قراء القرآن الكريم، من خلال الاستماع لهم وتقليدهم بصوت أثنى عليه كافة من يستمع له»، مشيراً إلى أنه يقوم بتقليد بعض القراء المشهورين، منهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري.

ابن سمسطا ببني سويف يوجه الشكر لأسرته

ووجه «الشيخ نادي» الشكر لأسرته لوقوفها إلى جانبه، قائلاً: «لم تتخل أسرتي يوماً عني، دائماً ما كانوا في ظهري، حيث أنني حفظت القرآن الكريم من خلال التلقين بواسطة والدتي».

الرئيس السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور شيخ الأزهر، ومفتي الجمهورية.