الفائز بالمركز الأول في حفظ القرآن لذوي الهمم: تكريم الرئيس حلم سعيد

قال نادي سعد جابر، الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم لأصحاب الهمم، إنّ تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له، بمثابة حلما سعيدا، موضحًا: «كنت دائما عندما أرى المكرمين، وهم يكرمون دائما في كل ليلة قدر خلال شهر رمضان، كنت أقول متى أكون واحدا من هؤلاء».

إنجازات صاحب المركز الأول

أضاف نادي سعد جابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «أنْ أصير واحدا من المكرمين فضل كبير من الله عز وجل عليّ، وشعور لا يوصف، وشاركت في أكثر من مسابقة، مثل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم عام 2011، وحصلت على المركز الثاني عالميا، وكرمني الأمير خالد فيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي الشريف».

وتابع الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم لأصحاب الهمم، بأنه شارك في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي أقيمت هذا العام في نسختها الخامسة والعشرين، وحصل فيها على المركز الثاني عالميا، وكرمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

الشيخ الحصري والشيخ محمد رفعت

كشف نادي سعد، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم، وهو في السادسة من عمره، وأنهاه في الثامنة، مشيرا إلى أنه من أشد المعجبين بالشيخ محمود خليل الحصري في الترتيل، وفي التجويد يحب تقليد ومحاكاة الشيخ محمد رفعت.