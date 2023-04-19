طارق الشناوي عن «تحت الوصاية»: تسكين هائل للممثلين من مخرج العمل

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل تحت الوصاية يعد أبرز الأعمال الفنية في دراما رمضان 2023، فالمسلسل من تأليف الشقيقين خالد وشيرين دياب، متابعًا: «المسلسل م تأليف الشقيقين شيرين وخالد دياب، شيرين دي بنت لأنه ممكن اسم شيرين يبقى ولد، أنا مشفتهاش قبل كده ولا حد شافها، حتى قابلت خالد قريب قلتله بتخبي اختك ليه؟ قالي مش بنحب نظهر إعلاميًا، ومعاهم محمد أخوهم كمان بس مش مشارك في العمل ده».

الشناوي: مخرج تحت الوصاية مخرج مهم ولديه قدرة هايلة على تسكين الممثلين

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن مخرج مسلسل تحت الوصاية هو المخرج المهم محمد شاكر خضير، والذي يتميز بقدرته الهائلة على تسكين الأدوار، وتميزه باختيارات الممثلين، مشيدًا بموسيقى العمل العظيمة.

الشناوي: تميز كبير في المونتاج والملابس

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي، أن المونتاج الذي قام به أحمد حافظ عظيم جدًا، إضافة إلى التميز في اختيار الملابس الخاصة بالممثلين في مسلسل تحت الوصاية، فضلًا عن التميز الكبيرة في الصورة.