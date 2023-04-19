طارق الشناوي: الهجوم على مسلسل «تحت الوصاية» من توابع فيلم «أصحاب ولا أعز»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هذا العام يعد فاتحة خير على الفنانة منى زكي، بعد مشاركتها بمسلسل مهم ومتميز بالسباق الرمضاني الحالي وهو مسلسل تحت الوصاية، بعد نجاحها الكبير جدًا الموسم قبل الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، إذ كانت وقتها النجمة الأولى، وغابت لسبب أو لآخر العام الماضي، وهوجمت بضراوة لمشاركتها بفيلم أصحاب ولا أعز بلا سبب، واصفًا الفنانة منى زكي بالمرنة والمثقفة ولديها معرفة كافية بفن الأداء وبأهمية دور المخرج، «دي بتمثل بضهرها».

الهجوم على تحت الوصاية كان توابع لزلال فيلم أصحاب ولا أعز

وأضاف «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أن الهجوم الذي شنه البعض على الفنانة منى زكي مع بداية الإعلان عن مسلسل تحت الوصاية من توابع فيلم أصحاب ولا أعز، متابعًا «الفيلم مكنش فيه أي حاجة بس إحنا قررنا وضعها بخانة الاتهام».

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بدور نقابة الممثلين والنقيب أشرف زكي، في أزمة فيلم أصحاب ولا أعز التي تعرضت لها الفنانة منى ذكي، بإصدارها بيان، لافتًا إلى أن الجميع أصيب بحالة من عدم الفهم لرد الفعل العنيف والهجوم على مشاركة منى ذكي بهذا الفيلم.

الشناوي: على مهاجمين منى زكي من بوستر تحت الوصاية الإعتذار

وتابع الشناوي أن نفس الأشخاص الذين هاجموا الفنان منى زكي هم من ترصدوا لها بمسلسل تحت الوصاية قبل عرضه، غير أن الأصوات سكتت بعد عرضه وتحقيقه لنجاح كبير، ولم يصدر أي صوت يعتذر عن ما حدث، رغم أن الاعتذار شيم الأقوياء، لافتًا إلى صعوبة الحكم على عمل فني من خلال صورة أو أفيش أو بوست.

منى زكي ممسكة بتفاصيل الشخصية

وأشاد بمسلسل تحت الوصاية وبالفنانة منى زكي كونها راعت بمكياجها تفاصيل الشخصية، متابعًا «كان هناك منطق بملابسها بالمسلسل بالفعل، ما اتضح بعد العرض، شوفي ضوافرها، أنا بشوف دلوقتي الفنانات بيمثلوا دور ست فقيرة معدمة وعاملين ضوافرهم مانيكير، وبتبقى داخلة غرفة عمليات وهتموت خلاص وكلنا صعبان علينا أنها هتموت وبتبقى على سنجة عشرة، إزاي دي هتموت بعد شوية، هنا النجمة تفرض قانونها على المخرج».