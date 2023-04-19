دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب.. «اللهم اصرف عنا الكروب»

مع حلول آخر يومين من شهر رمضان المبارك، يرغب الصائمون في استغلال هذه الساعات، من خلال الإكثار في ترديد الأدعية وأداء الصلوات، ما جعل البعض يرغب في معرفة دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب

وتوجد أكثر من صيغة لترديد دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

يمكن ترديد دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ»، وكذلك : «اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ».

تعرف على دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب

ويردد البعض دعاء وداع رمضان قصير ومكتوب: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وكذلك: «إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم».

ويمكن ترديد: «اللهم اصرف عنا الكروب، وانصرنا نصر الكرام بفضلك يا ذا الفضل والإنعام» و«يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا برحمتك يا أرحم الراحمين» كدعاء وداع رمضان قصير ومكتوب.